ICOP, Alantra incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 9,6 euro) ilsu, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 49%.Gli analisti sottolineano l' acquisizione di Atlantic GeoConstruction Holding (AGH) accelera l'espansione globale di ICOP, garantendo l'accesso diretto al mercato geotecnico regionale statunitense di AGH, che vale 11 miliardi di dollari e cresce del 5%+ all'anno, diversificando al contempo i flussi di entrate e. La presenza statunitense di AGH migliora le competenze sotterranee di ICOP, in particolare nel miglioramento del terreno. Le licenze esclusive di GeoPier aumentano la competitività. Dal 2026, ICOP introdurrà il microtunnelling negli Stati Uniti, sfruttando il know-how europeo. Le sinergie ottimizzano le funzioni ingegneristiche, finanziarie e tecniche. L'accordo consente il, espandendo il microtunnelling negli Stati Uniti e GeoPier in Europa, supportando il posizionamento del gruppo.La mossa è descritta come, stabilendo la presenza di ICOP nel mercato statunitense ad alto potenziale. Il multiplo EV/EBITDA implicito di 7,1x e 6,0x per il 2024-25 è inferiore a quello della pari statunitense(9,7x e 8,5x) ma superiore agli attuali 5,5x e 3,1x di ICOP, riflettendo il profilo di crescita e l'esperienza tecnica di AGH. Le aziende infrastrutturali statunitensi vengono scambiate a multipli più elevati rispetto alle controparti europee, beneficiando di solidi fondamentali e di un ambiente M&A attivo. I ricavi e l'EBITDA di AGH rappresentano circa il 40% delle stime di ICOP per il 2024."L'e navigando nelle complessità del mercato statunitense - si legge nella ricerca - Il successo dipende dallo sfruttamento della posizione di AGH, dalla promozione delle sinergie e dall'ottimizzazione delle operazioni per salvaguardare la creazione di valore".Le stime di Alantra includono il consolidamento di AGH a partire dal 1 aprile 2025. Il broker mantiene invariato il ??CAGR storico del 15% e il margine EBITDA del 15,0% per il 2025-26, tenendo conto delle sinergie derivanti dall'introduzione del business del microtunnelling negli Stati Uniti a partire dal 2026. Il risultato è un upgrade medio del 23% e del 17% rispettivamente nell'EBITDA e nell'utile netto del 2025-26. Dopo circa 7 milioni dalla sua IPO, ICOP ha eseguito la parte più attesa della sua strategia di proventi dell'IPO: ", in linea con la sua visione industriale", viene sottolineato.