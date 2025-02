Piovan, Kepler Cheuvreux raccomanda di aderire all'OPA

Piovan

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hadi Investindustrial sulle azioni, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, dopo che la CONSOB ha approvato il documento di offerta per l'lanciata da Automation Systems, veicolo controllato dal private equity Investindustrial.L'offerta ha ad oggetto un massimo di 16.701.161 azioni Piovan, pari al, ovvero tutte le azioni al netto delle 34.743.239 azioni già possedute dall'offerente (pari al 64,82% del capitale sociale dell'emittente e al 67,54% dei relativi diritti di voto, al netto delle azioni proprie) e al netto delle 2.155.600 azioni proprie (pari al 4,02% del capitale sociale dell'emittente).Ildi negoziazione. Avrà inizio il 3 marzo 2025 e terminerà il 21 marzo 2025, estremi inclusi, salvo proroghe. Il quinto giorno di negoziazione successivo alla data di chiusura (28 marzo), l'offerente pagherà un corrispettivo di 14 euro per azione.Se le condizioni sono soddisfatte, ilper cinque giorni di negoziazione consecutivi a partire dal primo giorno di negoziazione successivo alla data di pagamento, e quindi, per il 31 marzo, il 1° aprile, il 2 aprile, il 3 aprile e il 4 aprile 2025. In tal caso, il 4 aprile 2025 sarà l'ultimo giorno disponibile per accettare l'offerta e la data di pagamento sarà l'11 aprile 2025