Bollette, decreto da 3 miliardi: oggi il CdM

(Teleborsa) -la platea del bonus sociale bollette, alzando la soglia Isee a 25mila euro e con un meccanismo che assicuri più risorse ai più vulnerabili. Aiuti per le imprese, sia energivore che pmi. Misure per efficientare il sistema.Pronto per il Cdm inoggi lo scheletro del decreto bollette messo a punto dal vertice di governo che ieri ha sciolto gli ultimi nodi mettendo sul piatto circa 3 miliardi per un trimestre, divisi equamente tra famiglie e imprese, per garantire "un sostegno concreto" di fronte all'emergenza del caro-energia.Dopo ladella prima bozza del provvedimento, che non l'aveva soddisfatta perché non abbastanza "efficace", la presidente del consiglio Giorgia Meloni ieri ha convocato i suoi per tirare le fila."Verrà adottato unpreoccupazioni di cittadini e imprese", filtra al termine dell'incontro, da cui emerge anche la "soddisfazione" della maggioranza. Parallelamente il governo continuerà a lavorare "per ulteriori iniziative di medio-lungo periodo che possano rafforzare ed efficientare il sistema nel suo complesso".Il provvedimento, che, stanzia circa 3 miliardi, divisi equamente tra famiglie e imprese. In particolare, per i cittadini l'ipotesi di soluzione raggiunta nel corso del vertice dovrebbe estendere la soglia Isee del bonus sociale dagli attuali 9.530 euro a 25mila euro.Dovrebbe inoltre essere previsto una scaglioni in base al quale le fasce Isee più basse ricevano un aiuto più consistente. Per quanto riguarda le aziende, le risorse dovrebbero andare ad aiutare per metà le energivore e per metà le pmi.Quanto alla scelta di limitare gli aiuti a 3 mesi sarebbe suggerita anche dalle simulazioni che prevedono - anche sulla spinta di una possibile pace in Ucraina - un calo del prezzo del gas in estate.