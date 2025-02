Comer Industries, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

Comer Industries

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-3%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la".Gli analisti hannodei principali clienti/produttori OEM, che vedono un 2025 ancora negativo, soprattutto nel large AG equipment in Nord America. Rilevano però i primi segnali che il 2025 possa essere l'anno di bottom per il large AG in Nord America.Ribadito il Buy per: il track record positivo dell'integrazione di WPG (stimate circa 30-40 milioni di euro di sinergie, con ulteriori benefici attesi nel FY25 grazie alla riorganizzazione in Nord America); circa(facendo leva sul track record molto positivo); la(cassa netta nel 2025, escludendo l'impatto dell'IFRS-16) e cash conversion (EBITDA superiore al 70%); valutazioni che scontano il bottom del ciclo di mercato AG, ovvero 5,3/4,4x EV/adj. EBITDA 2025/26, 10,2x/8,5x P/E adj., ed un FCF yield del 10,9/11,8%.