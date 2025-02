Diasorin, ok assemblea straordinaria a voto maggiorato potenziato

Diasorin

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli azionisti diha approvato la modifica statutaria proposta da parte del consiglio di amministrazione della Società in data 27 gennaio 2025 di potenziare il sistema di voto maggiorato rispetto a quello già adottato dalla Società.La suddetta modifica statutaria avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese del verbale dell’assemblea straordinaria.Con l’introduzione di un meccanismo di voto maggiorato potenziato, si legge in una nota, Diasorin "intende incoraggiare una struttura del capitale in grado di supportare il proprio percorso di ulteriore crescita di lungo periodo a livello globale, in un mercato fortemente competitivo e caratterizzato da una continua innovazione tecnologica".In tale modo la Società "potrebbe infatti perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita rilevanti anche per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni o alleanze strategiche da realizzarsi mediante l’emissione di nuove azioni o scambi azionari con terzi, nonchéfavorire con maggiore efficacia una solida base azionaria con orizzonte di investimento di lungo periodo".