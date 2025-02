Enac: al via il gruppo di lavoro sulla disabilità uditiva e un’app LIS per l’accessibilità in aeroporto

(Teleborsa) - Ilha partecipato, ieri, alla prima riunione del, organizzata dalla, a cui hanno preso parte i rappresentanti di diverse associazioni del settore."L’Enac ha come missione istituzionale la, nessuno escluso. Anche il gruppo di lavoro di oggi si inserisce nella più ampia strategia di Enac, unica amministrazione ad avere una direzione dedicata ai diritti dei passeggeri, che punta a semplificare l’esperienza di volo per le persone con disabilità e a ridotta mobilità", ha dichiarato ilDurante il meeting, che rientra nelle attività del Tavolo Tecnico Permanente Enac per la tutela dei passeggeri con disabilità o a ridotta mobilità (PRM), è stata presentata un’app innovativa, che utilizza, sviluppata con il supporto di Nexylab S.r.l. e QuestIT S.r.l. per fornire assistenza ai passeggeri sordi e sordomuti. L’app consente di dialogare in tempo reale con la lingua dei segni e potrà avere applicazione concreta in ambito aeroportuale per favorire l’accessibilità dei passeggeri sordi.Presenti all’incontro, per Enac, il Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Mark De Laurentiis, Nadia Orsini, Paola Tenti, Beatrice Erriu e Antonio Gatto, insieme ad Annalisa Di Gioia e Amir Zuccalà dell’ENS - Ente Nazionale Sordi, a Nazaro Pagano di ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, Valentina Lener di Aeroporti2030, Valentina Menin di Assaeroporti, il Presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, Marina Maschio Assistance di ADR - Aeroporti di Roma, Fabiana Filippi di Ita Airways, Manuele Chieppa di Nexylab S.r.l. ed Ernesto Di Iorio di QuestIT S.r.l.