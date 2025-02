Fed, Goolsbee: non è chiaro se recente crescita della produttività è tendenza duratura

(Teleborsa) - Il recentedegli Stati Uniti è, ma anticipare eccessivamente gli effetti economici positivi potrebbe mettere la banca centrale in una "posizione difficile". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, in un'intervista a Bloomberg."Se c'è troppa attesa di questi boom di produttività,e può portare a un eccesso di investimenti, non dissimile da quello del 2000, che ha inaugurato la recessione", ha detto Goolsbee."Quel surriscaldamento nel breve periodo", ha sottolineato."Se questa impennata nella crescita della produttività è il risultato di una nuova tecnologia, che si tratti di intelligenza artificiale o qualcos'altro, allora la storia dimostra che è possibile, che questa impennata", ha detto Goolsbee, indicando esempi storici come l'elettricità e i computer.Goolsbee ha aggiunto di essere entusiasta della prospettiva che la nuova tecnologia "inauguri", ma ha sottolineato la sfida di valutare se l'impennata della produttività continuerà.