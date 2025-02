Privatizzazione Tap Air, governo portoghese pronto a cedere il 49%

Air France-Klm

Gruppo Iag

Lufthansa

(Teleborsa) - Va avanti il processo di. Entro la metà di marzo, il governo portoghese attende ielaborati in modo indipendente da, per arrivare ad attestare il valore di mercato della compagnia aerea. Il vettore lusitano ha riportato un resoconto in crescita nel 2024 grazie ai flussi turistici che si sono generati verso il Portogallo.L’intenzione del governo di Lisbona sarebbe didel pacchetto azionario di Tap. Lesono arrivate da, in forza dell’interesse per i collegamenti con il Sud America.