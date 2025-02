UniCredit, fonti: risoluzione o inefficacia dell'offerta su BPM se cambia OPA Anima

Anima

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) - Un incremento del prezzo dell'OPAe la rinuncia (in tutto o in parte) delle condizioni dell'OPA Anima o anche ad una sola di esse, "" disu, "a meno che UniCredit decida di rinunciare alle condizioni poste alla stessa in conformità ai termini della stessa offerta". Lo fanno notare fonti vicine a UniCredit dopo l' esito dell'assemblea di Banco BPM relativa ad Anima UniCredit si riserva quindi ile di prendere qualsiasi decisione consentita in base all'offerta con riferimento al mancato avveramento delle condizioni di efficacia riportate nella comunicazione dell'offerta e di quelle che saranno contenute nel documento d'offerta una volta che lo stesso sarà approvato e pubblicato.In sostanza, UniCreditcirca le condizioni dell'offerta.