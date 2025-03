Mondadori incrementa al 75,5% la partecipazione in Edizioni Star Comics

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha perfezionato, tramite la controllata Mondadori Libri, l', il principale editore italiano di fumetti. Per effetto di tale operazione, Mondadori Libri porta al 75,5%, dal 51% già detenuto, la propria partecipazione complessiva nella casa editrice.L'incremento della quota in Edizioni Star Comics avviene mediante l'sottoscritto e comunicato al mercato in data 6 giugno 2022, che attribuiva al Gruppo Mondadori la facoltà di acquisire la residua quota del 49% della società in due tranche da 24,5% ciascuna, esercitabili nell'esercizio 2025 e nell'esercizio 2028.Il, corrisposto interamente in data odierna per cassa, è pari aed è stato determinato sulla base dell'EBITDA medio del triennio 2022-2024 nonché della posizione finanziaria netta media nei 12 mesi precedenti la data del closing (pari a 2,5 milioni di euro).