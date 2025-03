Ucraina, iniziativa Starmer-Macron per piano di pace. Meloni: non dividere l'Occidente

(Teleborsa) - Il premier britannicoha dichiarato chestanno lavorando insieme all'Ucraina a un piano per "far cessare le ostilità" con la. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri dopo l'incontro a Downing Street con il presidente Volodymyr Zelensky, e poco prima del vertice di sicurezza alla Lancaster House di Londra a cui hanno partecipato una quindicina di leader di Paesi Nato (Ue ed extra Ue), fra cui, per l'Italia, la premier Giorgia Meloni, nonché dei vertici dell'Unione e dell'Alleanza Atlantica.L'iniziativa è stata concordata sabato con lo stesso Zelensky, ha spiegato Starmer intervistato dalla Bbc, aggiungendo di averne già parlato con il presidente franceseed aprendo alla possibilità che possa essere allargato a "uno o due altri Paesi". Indispensabile per il premier britannico il coinvolgimento degli"Se vogliamo essere credibili come europei nel nostro sostegno a lungo termine all'Ucraina, dobbiamo essere in grado di fornire delle garanzie di sicurezza solide. Stiamo cercando di muovere le cose. E abbiamo bisogno dell', di un'Italia forte che agisca a fianco della Francia, della Germania, nel concerto delle grandi nazioni. Per questo ho invitato la premier Meloni, lo scorso 17 febbraio", ha dichiarato il presidente Macron in un'a Il Foglio. "È necessario che l'Italia sia al nostro fianco, che si impegni in questo percorso, e che lo faccia da grande paese europeo, sulla scia di quanto fece Draghi. Ora restiamo uniti", ha aggiunto.Al termine del vertice di sicurezza la presidentesi è detta molto dispiaciuta di quello che è accaduto allatra Zelensky e Trump. "Non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie" ma guardare "all'obiettivo comune", ha sottolineato. Bisogna guardare "alla politica estera con più profondità forse", ha aggiunto, "dobbiamo essere bravi in questa fase a non dividere l'Occidente perché sarebbe esiziale per tutti".Anche Meloni ha incontrato a Londra il presidente ucraino a cui ha ribadito ildel governo italiano. "L'incontro – si legge in una nota di palazzo Chigi – ha permesso di ribadire il sostegno dell'Italia all'Ucraina e al suo popolo e l'impegno, insieme ai partner europei, occidentali e agli Stati Uniti, di costruire una pace giusta e duratura, che assicuri un futuro di sovranità, sicurezza e libertà all'Ucraina"."Ho avuto un incontro produttivo conper sviluppare un piano d'azione congiunto per porre fine alla guerra con una pace giusta e duratura. Nessuno, a parte Putin, è interessato alla continuazione e al rapido ritorno della guerra. Pertanto, è importante mantenere l'unità attorno all'Ucraina e rafforzare ladel nostro Paese in cooperazione con i nostri alleati, i Paesi d'Europa e gli Stati Uniti. L'Ucraina ha bisogno di una pace sostenuta da solide garanzie di. Sono grato all'Italia per il suo continuo supporto e la sua partnership nel portare la pace in Ucraina più vicina", Ha dichiarato Volodymyr Zelensky.