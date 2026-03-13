Crisi Hormuz, il governo italiano smentisce: "Nessun negoziato sottobanco con l'Iran"

Meloni: Italia impegnata a promuovere allentamento della tensione al fianco dei partner internazionali e dei Paesi del Golfo.

(Teleborsa) - Palazzo Chigi e la Farnesina hanno smentito le indiscrezioni pubblicate dal Financial Times circa presunte trattative riservate tra Italia, Francia e Teheran. Fonti governative hanno chiarito che "non è in corso nessun negoziato riservato per garantire il passaggio ad Hormuz di navi o petroliere italiane", aggiungendo che sono in corso verifiche per capire come i giornalisti del quotidiano britannico possano aver interpretato i contatti diplomatici in corso.



Sebbene i leader italiani confermino l'impegno costante per favorire una de-escalation militare generale, viene categoricamente esclusa l'esistenza di un "negoziato sottobanco" volto a tutelare solo alcuni mercantili. Anche dall'Unione Europea giunge una precisazione: sebbene i canali con Teheran restino aperti, la via privilegiata non è quella dei patti bilaterali con i Pasdaran — definiti "insufficienti e meno appetibili" — bensì una "forte iniziativa guidata dall'Onu" per garantire un passaggio legittimo a tutte le spedizioni.



La questione dello Stretto di Hormuz approderà lunedì al Consiglio Affari Esteri. L'Alto rappresentante UE, Kaja Kallas, chiederà ai 27 Stati membri di contribuire con nuove risorse alla missione Aspides. L'obiettivo è capire come integrare le capacità offerte dalla Francia e da altri partner in una catena di comando coordinata. Oltre a Hormuz, l'attenzione resta alta sul Mar Rosso e sul porto di Gedda per diversificare le vie di accesso al Golfo.



In questo clima di estrema tensione, la premier Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio alla Francia per la morte di un militare francese in un nuovo attacco a Erbil, definito "ingiustificabile". Meloni ha ribadito che l'Italia resta "fermamente impegnata nel promuovere un allentamento della tensione" al fianco dei partner internazionali e dei Paesi del Golfo, lavorando per ristabilire pace e stabilità nella regione.

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