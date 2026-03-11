Meloni in Parlamento. Dal Medioriente al sistema Ets: i temi caldi

(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio, questa mattina,- prima in Senato e poi alla Camera - circa gli aspetti critici connessi al, in primis la situazione dello, che ha un pesante impatto sui mercati energetici, e a cascata le(accise mobili e rafforzamento del ruolo di Mr Prezzi), per la scelta delle quali il Governo attende di capire nei prossimi giorni l'evoluzione della situazione geopolitica.In agenda anche le, dove la Premier intende portare avanti la proposta di sospendere temporaneamente ilche ha un impatto sui prezzi ed appare cruciale per ileuropea. Meloni farà cenno anche ad iniziative per rafforzareeuropee, in complementarità con la Nato, alla gestione deied al rafforzamento della cooperazione nel Mediterraneo.L'intervento di Meloni arrivache hanno accompagnatosul conflitto in Medioriente. In quell'occasione, da più parti nelle file dell'opposizione - Pd, M5S e Avs - si era fatta notare l'assenza della Presidente del Consiglio, che ha deciso quindi di anticipare le comunicazioni in vista del Consiglio UE per unirle all'altro tema caldo della guerra in Medioriente.Frattanto, il tema delloè stato al centro di un, con i quale avrebbe concordato diper trovare soluzioni adatte ain transito nello Stretto di Hormuz dalle "crescenti minacce dell'Iran". Lo stesso tema verrà trattato alla riunione del Consiglio Supremo di Sicurezza convocato al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella per venerdì.Nella risoluzione di maggioranza entrerà anche, in tutte le sedi europee e internazionali" le due, l'una nel Mar Rosso (Aspides), l'altra lungo le coste della Somalia (Atalanta), e "farsi promotore" di un eventuale ", qualora la situazione sul terreno lo richiedesse, contribuendo così al miglioramento della sicurezza marittima e della stabilità regionale".Le opposizioni potrebbero insistere perchè la Premier chiarisca lain Iran e rispetto alla, ma Meloni ha più volte ribadito chee "non intende entrare in guerra" ed ha sottolineatoper risolvere la crisi in Medio Oriente. Meloni potrebbe pupi nuovamente sottolineare la sua vicinanza al "popolo iraniano nella sua lotta per la libertà" ed il sostegno ai Paesi del Golfo colpiti "dagli inaccettabili attacchi" di Teheran.La risoluzione di maggioranza dovrebbe infine contenere uned alla necessità di mantenere la, per spingerla "a sedere al tavolo negoziale e contribuire costruttivamente alla pace".