Best Buy, aumento a sorpresa delle vendite trimestrali

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha comunicato che ledell'anno fiscale 2025 sono aumentate dello 0,5%, interrompendo 12 trimestri consecutivi di cali, contro attese degli analisti per una nuova diminuzione. L'è stato di 2,58 dollari"Sono lieto di segnalare vendite migliori del previsto per il quarto trimestre, guidate da una forte crescita nell'informatica e da migliori performance di vendita in altre categorie - ha affermato il- Abbiamo anche registrato un tasso di reddito operativo rettificato migliore del previsto per il trimestre delle festività"."Siamo orgogliosi della nostra esecuzione e dello slancio che abbiamo creato nell'anno fiscale 2025 - ha continuato Barry - Siamo entusiasti di sfruttare quello slancio per dare vita alla nostra strategia per l'anno fiscale 2026 mentre. Ci concentriamo sul rafforzamento della nostra posizione nel commercio al dettaglio come destinazione omnicanale leader per la tecnologia e sull'espansione del nostro tasso di reddito operativo, creando e scalando flussi di profitto incrementali, tra cui Best Buy Marketplace e Best Buy Ads, che crediamo genereranno solidi rendimenti in futuro".Ledi Best Buy per l'anno fiscale 2026 sono le seguenti: ricavi da 41,4 miliardi di a 42,2 miliardi di dollari, vendite comparabili dallo 0,0% al 2,0%, tasso di reddito operativo rettificato aziendale dallo 4,2% al 4,4%, EPS rettificato da 6,20 a 6,60 dollari.