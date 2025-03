Giglio Group, ok Cda a impegno vincolante di Avon e Sky ad AuCap

Giglio Group

(Teleborsa) - Accettazione da parte del consiglio di amministrazione didell’impegno vincolante di Avon e Sky alla realizzazione di un’operazione diGli aumenti di Capitale saranno sottoscritti e liberati mediante il conferimento in natura fino al 100% delle azioni di Publinova - società con sede a San Marino operante nel settore del digital marketing, con un focus sulla lead generation aperformance - detenute da, nel presupposto che Publinova a sua volta detiene il 70% di GDL, società con sede a Torino operante nel settore della vendita diretta di articoli per la casa, soluzioni per l’efficientamento energetico e prodotti dedicati alla silver economy.Previsto il conferimento in natura fino al residuo 30% delle azioni di GDL detenute daove quest’ultima decida di esercitare il diritto di seguito ad essa riconosciuto da Avon e Sky in sede di acquisto della partecipazione e la compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di GG da propri creditori.L’Operazione – date le dimensioni attuali delle imprese – si configurerebbe come uncon applicazione delle norme di cui al Titolo 2.9 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana ed una mutazione significativa dell’assetto di controllo di GG.L’Operazione consentirà di generare significative sinergie tra le competenze di GG nell’intelligenza artificiale applicata all’e le risorse e competenze di Publinova e GDL nei settori dele della vendita diretta, creando un’entità imprenditoriale quotata sul mercato regolamentato, in grado di sviluppare innovative modalità di fruizione digitale e cogliere nuove opportunità di business