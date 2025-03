Okta brilla grazie alla trimestrale

Okta

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 17,88%.La compagnia di software cloud ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 0,78 dollari contro attese degli analisti per 0,74 dollari. Il fatturato è stato pari a 682 milioni di dollari (670 milioni il consensus).A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 98,72 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 105,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 94,69.