Samsara in rally grazie alla trimestrale

(Teleborsa) - Protagonistache mostra un'ottima performance, con un rialzo del 16,23%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale superiore alle attese annunciata dalla società di software e le previsioni annuali migliori del previsto. Per l'esercizio in corso, l'utile per azione rettificato è atteso tra 0,65 e 0,69 dollari contro i 0,59 dollari stimati dal consensus.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,79 USD e primo supporto individuato a 32,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,38.