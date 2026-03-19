Micron scivola dopo la trimestrale: pesa l’aumento del capex da 5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Si muove in calo Micron Technology
che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,99%. Il produttore di chip ha annunciato una trimestrale
da record, ma ha aumentato di 5 miliardi di dollari il piano di spesa in conto capitale per l'esercizio fiscale 2026.
"Micron ha stabilito nuovi record in termini di ricavi, margine lordo, utile per azione e flusso di cassa libero nel secondo trimestre dell'anno fiscale, grazie a una forte domanda, a un'offerta limitata nel settore e alla nostra solida capacità operativa, e ci aspettiamo di raggiungere nuovamente risultati record significativi nel terzo trimestre dell'anno fiscale", ha dichiarato il presidente e CEO Sanjay Mehrotra. “Nell'era dell'IA, la memoria è diventata una risorsa strategica per i nostri clienti e stiamo investendo nella nostra presenza produttiva globale per supportare la loro crescente domanda. A testimonianza della fiducia nella solidità del nostro business, il nostro consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del 30% del dividendo trimestrale”, ha aggiunto l'Ad.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di microchip
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Micron Technology
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 460 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 423,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 496,1.