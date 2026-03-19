Milano 17:35
43.701 -2,32%
Nasdaq 18:56
24.238 -0,77%
Dow Jones 18:56
45.868 -0,77%
Londra 17:35
10.064 -2,35%
Francoforte 17:35
22.840 -2,82%

Micron scivola dopo la trimestrale: pesa l’aumento del capex da 5 miliardi di dollari

Finanza
Micron scivola dopo la trimestrale: pesa l’aumento del capex da 5 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Si muove in calo Micron Technology che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,99%. Il produttore di chip ha annunciato una trimestrale da record, ma ha aumentato di 5 miliardi di dollari il piano di spesa in conto capitale per l'esercizio fiscale 2026.

"Micron ha stabilito nuovi record in termini di ricavi, margine lordo, utile per azione e flusso di cassa libero nel secondo trimestre dell'anno fiscale, grazie a una forte domanda, a un'offerta limitata nel settore e alla nostra solida capacità operativa, e ci aspettiamo di raggiungere nuovamente risultati record significativi nel terzo trimestre dell'anno fiscale", ha dichiarato il presidente e CEO Sanjay Mehrotra. “Nell'era dell'IA, la memoria è diventata una risorsa strategica per i nostri clienti e stiamo investendo nella nostra presenza produttiva globale per supportare la loro crescente domanda. A testimonianza della fiducia nella solidità del nostro business, il nostro consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del 30% del dividendo trimestrale”, ha aggiunto l'Ad.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di microchip evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.

Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 460 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 423,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 496,1.
Condividi
```