Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 22:00
25.094 +1,51%
Dow Jones 22:01
48.739 +0,49%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,51%

Il Nasdaq-100 termina a 25.093,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,51%
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento dell'1,51%, chiude a 25.093,68 punti.
Condividi
```