Ucraina, gli Stati Uniti sospendono tutti gli aiuti militari

(Teleborsa) -, dopo lo scontro fra Trump e Zelensky della scorsa settimana. E' stato il Presidente USA ad ordinare la sospensione degli aiuti, scrive Bloomberg, in attesa che ilL’ordinanza coinvolge tutte le- ha spiegato un funzionario della Difesa- comprese le armi in transito su aerei e navi o le armi che attendono di essere spedite in Polonia. Il Presidente Biden aveva ordinato di inviare all'Ucrainae sarebbe questa potenzialmente la dimensione massima degli aiuti bloccati da Trump.per porrema l'incontro conla scorsa settimana ha avuto un esito imprevisto, acuendo e tensioni internazionali. Il leader ucraino, ricevuto alla Casa Bianca per le garanzie di sicurezza, si sarebbe mostratoper le garanzie di sicurezza ed avrebbe quindiche era stato avanzato dagli USA. A quel punto il Presidente americano aveva messo alla porta Zelensky, intimandogli di tornare quando fosse stato pronto per la pace.Frattanto, ilsi sarebbe dettoi colloqui di pace con la Russia. "Penso che Zelensky non fosse ancora pronto - ha commentato in una intervista a Fox News - e penso, francamente, che non lo sia ancora, ma penso che prima o poi ci arriveremo".Lasciando gli USA, lo scorso weekend,ed aveva dichiarato che "c'è molta strada da fare", aggiungendo che ". Affermazioni che Trump non ha affatto gradito ed ha commentato sul suo social Truth come "la peggiore affermazione che avrebbe potuto fare", aggiungendo che "l'America non lo tollererà ancora a lungo"