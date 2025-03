adidas, l'utile operativo migliora di oltre 1 miliardo di euro nel 2024

adidas

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, ha comunicato che ilha registrato un'accelerazione significativa nel corso dele i ricavi neutrali in termini di valuta sono aumentati del 12% rispetto all'anno precedente. Ciò è stato significativamente migliore rispetto all'aumento inizialmente previsto a una cifra media e anche superiore alle ultime indicazioni fornite dall'azienda a ottobre, che avevano previsto una crescita di circa il 10%. Lesono state pari a 23,68 miliardi di euro (+10,5%).Ilè aumentato di 3,3 punti percentuali al 50,8% nel 2024 (2023: 47,5%). Il miglioramento è stato determinato principalmente da minori costi di trasporto e di prodotto, un mix aziendale più favorevole e una riduzione degli sconti. L'utile operativo è aumentato di oltre 1 miliardo di euro e ha raggiunto 1.337 milioni di euro nel 2024 (2023: 268 milioni di euro). L'è migliorato notevolmente a 824 milioni di euro (2023: perdita netta di 58 milioni di euro).Il board ha raccomandato di pagare undi 2,00 euro per azione all'Assemblea generale annuale del 15 maggio 2025 (2024: 0,70 euro). Il pagamento totale di 357 milioni (2024: 125 milioni) riflette un payout ratio del 43% dell'utile netto dalle operazioni in corso."Sonoper noi di adidas - ha commentato il- Siamo cresciuti a due cifre nel 2024 (+12% in valuta neutrale) e abbiamo migliorato il nostro utile operativo di oltre 1 miliardo a 1,337 miliardi. Questo sviluppo è stato molto migliore di quanto ci aspettassimo e ne siamo ovviamente molto soddisfatti"."Sebbene non siamo ancora dove vogliamo essere a lungo termine,, il potenziale della nostra azienda e il lavoro fantastico che stanno facendo i nostri team - ha aggiunto - Abbiamo ancora molto da migliorare, ma sono molto orgoglioso di ciò che la nostra gente ha realizzato nel 2024".adidasche le vendite a valuta neutrale aumenteranno a un tasso "high-single-digit" nel 2025. L'utile operativo aumenterà ulteriormente tra 1,7 e 1,8 miliardi di euro.