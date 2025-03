Bayer prevede ritorno alla crescita dal 2026, quest'anno "il più difficile"

Bayer

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, ha. "Abbiamo tre grandi aziende, con interessanti prospettive a lungo termine - ha affermato il CEO Bill Anderson - Tuttavia, per cogliere le opportunità future, dobbiamo prima superare quelli che continueranno a essere tempi difficili". Anderson ha definito il 2025 un "anno cruciale" per l'azienda: "È il secondo anno di ripresa di Bayer e sarà il più difficile in termini di performance finanziaria, con vendite nette pressoché in linea con e utili e free cash flow inferiori all'anno precedente". L'azienda prevedeLedel Gruppo sono state pari a 46,606 miliardi di euro nel 2024, in aumento dello 0,7 percento su base rettificata per valuta e portafoglio. Si è verificato un effetto valutario negativo di 1,349 miliardi di euro (2023: 1,964 miliardi di euro). L'è diminuito del 13,5% a 10,123 miliardi di euro. Questa cifra includeva un effetto valutario negativo di 573 milioni di euro (2023: 375 milioni di euro). L'è ammontato a -71 milioni di euro (2023: +612 milioni di euro) dopo oneri straordinari netti di 5,507 miliardi di euro (2023: 6,977 miliardi di euro). Gli oneri straordinari sono derivati ??principalmente da perdite da svalutazione, che erano principalmente attribuibili alla divisione Crop Science. L'è stato pari a -2,552 miliardi di euro (2023: -2,941 miliardi di euro), mentre l'utile netto core per azione è sceso del 21 percento a 5,05 euro.Ilè più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, salendo a 3,107 miliardi di euro e superando leggermente le aspettative dell'azienda. L'ammontava a 32,626 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, in calo del 5,4% rispetto alla fine dell'anno 2023. Per ridurre ulteriormente il debito e ottenere maggiore flessibilità, l'azienda intende pagare il minimo legale inper il 2024, come precedentemente annunciato. Propone pertanto un dividendo invariato di 0,11 euro per azione avente diritto al dividendo all'assemblea annuale degli azionisti del 25 aprile 2025.Su base rettificata per valuta, Bayerdi generare vendite da 45 a 47 miliardi di euro nel. Ciò corrisponde a una variazione da -3% a +1% su base rettificata per valuta e portafoglio. Su base rettificata per valuta, la società prevede un EBITDA prima delle voci straordinarie da 9,5 a 10,0 miliardi di euro, un utile netto per azione da 4,50 a 5,00 euro e un free cash flow da 1,5 a 2,5 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto a fine anno 2025 dovrebbe ammontare a 31,0-32,0 miliardi di euro su base rettificata per valuta.