BCE, a gennaio nuovo calo dei tassi per prestiti a società e mutui per famiglie

(Teleborsa) - L'indicatore composito delè diminuito di 12 punti base al 4,24% a gennaio 2025. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (BCE), mentre l'indicatore per i nuoviè diminuito di 14 punti base al 3,25%.Il tasso di interesse composito per icon scadenza concordata dalleè diminuito di 14 punti base al 2,66%, mentre il tasso di interesse per i depositi overnight dalle società è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,76%.Il tasso di interesse composito per icon scadenza concordata dalleè diminuito di 11 punti base al 2,34%, mentre il tasso di interesse per i depositi overnight dalle famiglie è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,34%