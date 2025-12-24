USA, richieste di mutui settimanali scendono del 5%

(Teleborsa) - Scendono ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 19 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 5%, dopo il -3,8% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è scesa del 5,6%, mentre quello relativo alle nuove domande
è calato del 3,7%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono scesi al 6,31% dal 6,38% precedente.