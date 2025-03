Cina, PMI Caixin servizi febbraio sale a 51,4 punti

(Teleborsa) - Migliora il settore dei servizi in. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è infatti salito a quota 51,4 punti a2025 dai 51 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e supera le attese degli analisti che indicavano un calo a 50,8 punti."A febbraio, il Caixin China General Services Business Activity Index ha raggiunto 51,4, in aumento di 0,4 punti rispetto al mese precedente. Ciò ha segnato il 26° mese consecutivo di espansione dell'attività dei servizi, segnalando una ripresa sostenuta - ha commentato. In un contesto economico in miglioramento, i fornitori di servizi hanno continuato a lanciare nuovi prodotti e ad aumentare i loro sforzi promozionali. Gli indicatori per l'attività aziendale e il totale dei nuovi ordini sono rimasti sopra i 50 per il 26° mese consecutivo, entrambi in leggero aumento rispetto a gennaio. La domanda esterna è migliorata, poiché l'indicatore per i nuovi ordini di esportazione ha raggiunto il massimo degli ultimi tre mesi pur rimanendo in territorio espansivo"."L'. Mentre la domanda crescente ha aumentato le assunzioni in alcune aziende, molte altre sono rimaste caute. A febbraio, l'indicatore dell'occupazione è passato in territorio positivo, ma solo marginalmente. Un leggero aumento delle assunzioni, abbinato a continui miglioramenti dell'efficienza, ha portato a una modesta riduzione degli arretrati - ha aggiunto - Le. In mezzo a un calo del costo di alcune materie prime, i costi di input sono scesi per la prima volta da giugno 2020, sebbene il calo sia stato minimo. Ciò ha incoraggiato i fornitori di servizi a tagliare i prezzi per stimolare la domanda, con conseguente leggero calo dei prezzi di output".