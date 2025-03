Dazi, segretario al Commercio Usa apre a Canada e Messico: possibili alcune esenzioni

(Teleborsa) - Il segretario al Commercio degli Stati Uniti,, ha dichiarato che in giornata potrebbe essere annunciate alcunesui nuoviimposti dall'amministrazione Trump per le importazioni di beni da. In un'intervista a Fox Business, Lutnick ha comunque escluso che ci sarà unatotale dei dazi, ipotizzando più unadato lo spirito di collaborazione mostrato dai due Paesi.Secondo Bloomberg si tratta del primo segnale pubblico da parte della squadra di Trump che indicherebbe una qualchesulla misura – "la più grande serie di nuovi dazi statunitensi in quasi un secolo" – da parte del presidente americano.