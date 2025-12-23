Bank of Canada, prossima mossa incerta: taglio o rialzo dei tassi?

(Teleborsa) - I funzionari dellahanno deciso all’inizio del mese di mantenere il, ma restano incerti sulla direzione della prossima mossa di politica monetaria.Potrebbe essere un nuovo taglio, ma non è escluso neppure un rialzo.Nel riepilogo delle deliberazioni della riunione del 10 dicembre, ihanno sottolineato che l’attuale "elevato livello di incertezza" rende "difficile prevedere quando e in quale direzione" avverrà il prossimo intervento sui tassi. Una posizione che riflette un contesto economico ancora in evoluzione e una banca centrale intenzionata a mantenere la massima flessibilità.