Energia, Pichetto Fratin: "Non può esserci decarbonizzazione senza nucleare"

(Teleborsa) - "L'energia è la discriminante della crescita mondiale di questo secolo. Quindi i primi che riescono ad arrivare ad avere energia abbondante a prezzo compatibile sono quelli che vincono. Ed è chiaro che in questa sfida noi siamo parte integrante. Il quadro rispetto a tre anni fa è cambiato di molto perché noi abbiamo una centralità nel Mediterraneo che può esserci utile a diventare davvero l'hubdelle nuove energie – parlo di solare, parlo di eolico, parlo di idrogeno –, un Ponte anche verso l'Africa. Abbiamo una capacità di innovazione figlia di una ricerca che è importante con molte aziende". È quanto ha affermatoa margine del Key - The Energy Transition Expo in fiera a Rimini."Una cosa – ha proseguito– è la contingenza, e quindi la programmazione al 2030, che prevede di arrivare ai due terzi di rinnovabili rispetto alla domanda – e oggi siamo circa il 45%, tenendo presente che noi importiamo anche il 15% dell'energia nucleare della Francia –, altra cosa è pensare al futuro. Dobbiamo avere un quadro giuridico che permetta nei prossimi 10-15-20 anni, dove l'aumento della domanda previsto da tutti gli analisti è di almeno il doppio – quindi passare da 300 miliardi di kilowatt a 600-700, con intelligenza artificiale, data center, maggior utilizzo anche ordinario – di arrivare alla condizione che ci possa essere un'integrazione con qualcosa di continuità. Il fotovoltaico produce di giorno, poi deve andare di accumuli, ma tra la dispersione dell'impianto e la dispersione dell'accumulo vado a metà. L'eolico c'è quando c'è vento – aggiunge – la Germania ha investito tantissimo sull'eolico e si è trovata a certe ore ad avere il prezzo di energia oltre 900 euro al megawattora. Quindi noi dobbiamo creare le condizioni in questo momento come governo, come legislatori, per il futuro decennio per avere un mix completo tra tutte le energie decarbonizzate per poter abbandonare totalmente i fossili nell'ottica dell'impegno per il 2050".E sulla possibilità diil ministro aggiunge: "Se qualcuno mi dà la formula ci arriviamo. Devo dire sinceramente, in base a tutti quelli che ho sentito o alle cose che ho letto, che è abbastanza difficile, senza un veicolo di continuità".