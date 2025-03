INPS: guida al reddito di libertà per le donne vittime di violenza

(Teleborsa) - L'I, con la circolare n. 54 del 5 marzo 2025, ha fornito dettagli essenziali sul, un contributo economico destinato a. Questa misura è operativa dal 4 marzo 2025, in seguito a un decreto congiunto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.Si tratta di un, rivolto alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite da centri antiviolenza riconosciuti e servizi sociali. Il contributo è compatibile con altre misure di sostegno, come l'assegno di inclusione.Le donne che non hanno ricevuto il contributo a causa di insufficienza di fondi. Le richieste vanno inoltrate tramite i Comuni, che daranno priorità alle domande non accolte rispetto a quelle nuove.I Comuni possono accedere al servizio online sul sito dell’INPS, cercando "". Nella sezione dedicata, potranno visualizzare e ripresentare le domande respinte per mancanza di fondi, previa verifica dei requisiti. Dopo la ripresentazione, i Comuni forniranno una copia della richiesta con il numero originale e la data di trasmissione.Al termine del periodo transitorio, le donne che possiedono i requisiti potranno, disponibile nella sezione "Moduli" del sito dell’INPS.