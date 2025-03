Open fiber, Progetto 100% Fibra Vera: Boretto dice addio al rame

(Teleborsa) - Ilè tra i primi in Italia a dire addio al rame per passare alla rete di ultima generazione. Il comune emiliano rientra infatti nei primi cinque centri, da Nord a Sud, selezionati per "", l’iniziativa difinalizzata aOpen Fiber ha realizzato a Boretto unaL’infrastruttura è stata costruita utilizzando la tecnologia FTTH (Fiber To The Home, letteralmente fibra fino a casa), l’unica capace di garantire velocità superiori a 1 Gigabit al secondo. Gli operatori partner di Open Fiber, insieme ai fornitori di servizi internet locali, stanno già offrendo connessioni ultraveloci: gli interessati possono controllare la copertura sul sito openfiber.it, contattare un provider e scegliere il piano tariffario più adatto per navigare senza limiti.Si tratta di un intervento strategico per favorire laL’infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali ed europei nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), coordinato da Infratel Italia, società controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Emilia Romagna.Boretto è stato scelto da Open Fiber tra i comuni pilota per la. Il progetto "100% Fibra Vera" prevede una collaborazione tra Comune e azienda per ridurre al minimo i tempi di attivazione degli utenti, favorendo così la transizione dalle vecchie reti in rame alle nuove reti in fibra."Riteniamo che questo progetto di copertura delle tratte ancora scoperte da fibra ottica sia un tassello imprescindibile nel portare avanti la nostra volontà di unche naturalmente esiste tra paesi di provincia e le realtà abitative cittadine. – dichiara il- La connettività in fibra ottica FTTH rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica del territorio, offrendo livelli nettamente superiori in termini di efficienza, velocità e stabilità del segnale. Un servizio di questo tipo è destinato ad aumentare notevolmente la qualità della vita di un paese di piccole dimensioni come il nostro, dove sono comunque attive molte persone che lavorano da remoto e necessitano di una connessione efficace. Un percorso verso un futuro più digitale e sostenibile che ci rende orgogliosi"."Uno degli obiettivi principali dell’azienda – afferma– è quello di. Questo progetto che stiamo realizzando a Boretto ci permette infatti di perseguire le mission aziendali, velocizzando la transizione alla fibra ottica e annullando il digital divide. La rete FTTH è innovativa, ecologica e permette a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, di avere le stesse opportunità di accesso a internet e ai servizi digitali di ultima generazione presenti nelle grandi città".Tutti gli utenti residenziali di Boretto avranno un’ulteriore opportunità: chi attiverà una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 30 giugno 2025, potrà infatti. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 agosto 2025.