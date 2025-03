Eventi e scadenze del 6 marzo 2025

Domenica 02/03/2025

Lunedì 03/03/2025

Martedì 04/03/2025

Mercoledì 05/03/2025

Giovedì 06/03/2025

(Teleborsa) -- Tokyo/Kyoto/Hiroshima - Visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella in Giappone- Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell’innovazione ad ampio raggio che riunisce decine di migliaia di dirigenti di alto livello delle migliori aziende globali, governi internazionali e imprese tecnologiche all'avanguardia- Berlin ExpoCenter City - ITB Berlin è uno degli eventi annuali più importanti a livello mondiale nel settore del turismo. Con il tema "The World of Travel Lives Here", la fiera riunisce professionisti del settore turistico, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze, innovazioni e sviluppi nel campo del turismo globale. Oltre alla tradizionale fiera espositiva, la ITB Berlin 2025 ospita l'ITB Berlin Convention- Fiera di Rimini - Evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi, alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo, per evidenziare l’accelerazione delle politiche energetiche e climatiche e le opportunità che si stanno aprendo nel mercato. Organizzato da Italian Exhibition Group- BolognaFiere - 13ª edizione di METEF, l'expo internazionale di riferimento per la filiera dell'alluminio organizzata da Senaf. L'evento, che si svolgerà in contemporanea con MECSPE, la principale fiera per l’industria manifatturiera, si prepara a essere una vetrina senza precedenti per le innovazioni e le sfide del settore, soprattutto in ottica di sostenibilità- Caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", Roma - 4ª edizione della Conferenza dal titolo "AI, Crittografia Post-Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity". Interverranno, tra gli altri, Luigi Garofalo (Direttore Cybersecurity Italia), Alessio Butti (Sottosegretario di Stato), Vittorio Rizzi (DG DIS), Bruno Frattasi(DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) Lorenzo Guerini (Presidente, COPASIR) e Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)- BolognaFiere - 23ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative- Palazzo della Regione, Udine - 3ª edizione del forum realizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con la collaborazione di The European House – Ambrosetti, per un'analisi degli scenari geo-politici ed economico-sociali a livello mondiale, studiandone gli impatti sulle aziende italiane. Interverranno organizzatori e partner- Bruxelles - I leader dell'UE si incontrano per un vertice speciale per discutere del continuo supporto all'Ucraina e della difesa europea. Partecipano il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen- Milano - L'evento celebra la partnership tra UniCredit e Ferrari, segnando l'inizio ufficiale della collaborazione. Introduce Lewis Hamilton come nuovo pilota Ferrari insieme a Charles Leclerc. L'evento prevede iniziative esclusive per rafforzare il legame tra il mondo delle corse e quello finanziario. Parteciperanno, tra gli altri, il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, e il CEO di UniCredit, Andrea Orcel08:15 -- La Commissione Trasporti svolge l'audizione del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, sullo stato del sistema ferroviario10:00 -- Calcisano (Brescia) - Inaugurazione del nuovo depuratore realizzato da A2A Ciclo Idrico11:00 -- Terrazza Palestro, Milano - Evento organizzato da Athora Italia, in collaborazione con Nomisma. Saranno illustrati i risultati di un'analisi approfondita sulle prospettive future del settore assicurativo e finanziario11:00 -- Hotel Nazionale, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 173ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Intervengono, tra gli altri, Federico Visentin (Presidente Federmeccanica), Diego Andreis (Vice Presidente Federmeccanica) e Stefano Franchi (DG Federmeccanica)11:30 -- Camera dei Deputati - Conferenza di presentazione del Parallel event, promosso dalla delegazione del Women20 Italia nell'ambito della 69ª Commissione delle Nazioni Unite sulla Condizione delle Donne14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:45 -- Pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche dell'eurozona16:30 -- Grand Hotel et de Milan, Milano - Evento organizzato da IRTOP Consulting. L'incontro riunirà professionisti del settore, istituzioni e accademici per discutere strategie volte a rafforzare la competitività delle PMI quotate, con l'obiettivo di attrarre nuovi investimenti- Risultati di periodo: FY 2024- CDA: Approvazione del Bilancio Consolidato e del progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, nonché della proposta di destinazione del Risultato 2024 e della Relazione di Sostenibilità 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione progetto di bilancio 2024 e convocazione Assemblea Soci- CDA: Esame del progetto di bilancio 2024- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2024- Risultati di periodo: Q4 2024- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2024 - ore 15.30 - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2024- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo: FY 2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo: FY 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo: FY 202411:30 -- Appuntamento: Conferenza stampa con Roberto Cingolani, Chief Executive Officer presso l'Associazione della Stampa Estera, Palazzo Grazioli a Roma