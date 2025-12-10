Milano 17:35
Scuola, ferie durante il periodo natalizio. Anief: possibile ricorrere per ferie non fruite

"In questi giorni molte scuole stanno inviando ai lavoratori, soprattutto ai docenti con contratto al 30 giugno, una circolare in cui comunicano la possibilità di fruire delle ferie durante il periodo natalizio. A tal proposito, l'ANIEF ricorda che deve essere solo una comunicazione circa la possibilità di fruire delle ferie, mentre non c'è alcun obbligo di mettersi in ferie durante il periodo dell'interruzione delle lezioni durante la pausa natalizia, né c'è un obbligo di fruirle in un dato periodo".

È quanto ricorda Chiara Cozzetto, segretaria generale dell'ANIEF, spiegando "laddove le circolari comunicano al personale precario con contratto al 30 giugno l'obbligatorietà di mettersi in ferie durante il periodo di Natale o, addirittura, l'eventualità di procedere d'ufficio, si tratta di una procedura illegittima in base ad una sentenza della Cassazione ottenuta dai nostri legali".

"I tribunali del lavoro - ricorda la sindacalista - stanno riconoscendo il diritto del personale precario a ottenere la monetizzazione delle ferie, laddove il contratto di lavoro sia terminato senza la fruizione delle ferie maturate e senza una comunicazione del lavoratore".

"Consigliamo di rivolgervi alla struttura ANIEF della vostra provincia per avere consulenza e per valutare se, per gli anni pregressi con contratti al 30 giugno sia ancora possibile ricorrere con i nostri legali e ottenere il risarcimento delle ferie non fruite", conclude Cozzetto.
