Milano 12:46
44.608 +0,33%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 12:46
9.843 +0,05%
Francoforte 12:46
24.198 0,00%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che lievita dell'1,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Maire mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,48%, rispetto a +0,13% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 12,94 Euro, mentre i supporti sono stimati a 12,59. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 13,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
