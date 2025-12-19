Piazza Affari: brillante l'andamento di Maire

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che lievita dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Maire
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,48%, rispetto a +0,13% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 12,94 Euro, mentre i supporti sono stimati a 12,59. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 13,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)