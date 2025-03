PNRR, Cabina di regia fa il punto sugli interventi della Missione Salute

(Teleborsa) -, verificando lo stato dell’arte degli interventi in sede territoriale. Erano presenti a Palazzo Chigi il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della Salute, i presidenti delle regioni ed i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.prevede undegli investimenti finanziati dal PNRR, con le regioni parte attiva in qualità di soggetti attuatori, e si inserisceper gliaggiustamenti finalizzati alla completa attuazione del Piano.Nel corso della riunione, è stato fatto il, al fine del conseguimento degliprevisti nella nona e nella decima e ultima rata del PNRR, come l’attivazione deglie delle, le grandi apparecchiature sanitarie, gli interventi die di messa in sicurezza degli edifici e la. Tutti interventi finalizzati alAl centro della riunione, gli, per velocizzare le prestazioni e per migliorare l’assistenza territoriale, che impegnano le, in qualità di soggetti attuatori,Al fine di agevolare le regioni nellae nel conseguimento degli obiettivi programmati, è statalo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del Piano. Questo sistema consentirà alle regioni di indicare eventualilegati alle specificità attuative delle proprie misure e di rappresentaremirate al conseguimento degli obiettivi previsti.Frattanto, i dati ufficiali 2024 confermano, delle primeaperte sull’intero territorio italiano e di circa, che risulteranno determinanti per ridurre i divari territoriali e per efficientare le prestazioni erogate dal sistema sanitario nazionale.