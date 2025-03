Vivendi, risultato 2024 sconta effetti spin-off

Vivendi

(Teleborsa) -ha annunciato iche cinrporano gli effetti dello spin-off del Gruppo in quattro distinte unità di businness, indicando undelle partecipazioni pari a, o 4,69 euro per azione, al 31 dicembre 2024. Nello stesso periodo ildel Gruppo è pari adi euro.Nel 2024, irispetto ai 312 milioni di euro del 2023. A cambi e perimetro costanti, i ricavi di Vivendi sono diminuiti del 5,2% rispetto al 2023. L, rispetto a -33 milioni di euro del 2023. Questa variazione positiva è dovuta al miglioramento dell’EBITA di Gameloft e ad un aumento sostanziale della quota di utili netti di UMG, dai 94 milioni di euro del 2023 a 122 milioni di euro nel 2024.Per effetto dello spin-off e dei suoi effetti contabili, ilevidenzia unarispetto ad un utile di 405 milioni di euro del 2023, e sconta le perdite relative al deconsolidamento di Canal+, Louis Hachette Group e Havas, la svalutazione relativa a Gameloft e le conseguenze finanziarie della transazione raggiunta con gli investitori istituzionali. L(0,11 euro per azione), rispetto ai 336 milioni di euro del 2023 (0,33 euro per azione).Al 31 dicembre 2024,, rettificato per il prestito di 500 milioni di euro a Lagardère, era ari a 2,072 miliardi di euro.