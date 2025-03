eVISO, EnVent incrementa target price e conferma Outperform

eVISO

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato il(aper azione da 7,5 euro, upside del 23%) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.Gli analisti scrivono che le azioni di eVISO hanno registrato una crescita eloquente (+171% LTM vs FTSE Italia Growth a -6%), raggiungendo un massimo storico di 9,18 euro il 6 marzo 2025. Questa traiettoria ascendente si è verificata "insieme a una, in linea con un modello di business e una strategia vincenti".Viene ricordato che il 13 febbraio eVISO ha riportato i principali risultati preliminari del primo semestre 2024-2025,attraverso la sua piattaforma proprietaria basata sull'intelligenza artificiale. Inoltre, eVISO ha completato l'integrazione dell'intera filiera del gas, consentendo l'approvvigionamento diretto dalla borsa GME, il trasporto tramite la retee la consegna ai clienti.