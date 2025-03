FIPE- Confcommercio: 96 mila le imprese a conduzione femminile

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna,celebra il contributo fondamentale delle donne nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi. Oggi, oltre 600.000 donne lavorano nel comparto e più di 96.000 imprese sono guidate da imprenditrici, rappresentando una quota significativa del tessuto imprenditoriale italiano.si inseriscono all’interno di un macro contesto positivo: il tasso di occupazione femminile in Italia ha infatti raggiunto un livello storico, superando i dieci milioni di donne occupate nel terzo trimestre del 2024, secondo i dati ISTAT. Tuttavia, con un tasso del 57,6%, l’Italia resta al di sotto della media europea del 71%, e, soprattutto, la presenza delle donne in ruoli apicali e decisionali resta limitata.rappresenta una leva fondamentale per colmare questo divario: le donne imprenditrici adottano spesso modelli inclusivi, favorendo l’assunzione di altre donne, promuovendo equilibrio tra lavoro e famiglia e facilitando il reinserimento lavorativo dopo la maternità. Questo approccio non è solo una risposta economica, ma anche un significativo cambiamento culturale”, commenta Valentina Picca Bianchi, Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di FIPE-Confcommercio.In tal senso,. Le sfide future si concentrano su un maggiore sostegno all’imprenditoria femminile, con incentivi economici e percorsi di sviluppo professionale mirati. È fondamentale che le istituzioni e il settore privato collaborino per implementare strumenti efficaci che favoriscano l’accesso delle donne a finanziamenti, formazione e network di supporto. Inoltre, è cruciale lavorare affinché si riducano le barriere sistemiche che ancora oggi penalizzano le donne nella conciliazione tra lavoro e vita privata, ostacolando la loro crescita professionale e imprenditoriale.Accanto al sostegno all’imprenditoria, FIPE-Confcommerciottraverso progetti dedicati come SicurezzaVera, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato.“La Giornata Internazionale della Donna non è solo un momento di celebrazione, ma un’opportunità per riflettere sulle sfide ancora aperte per le donne nel mondo del lavoro. Il nostro impegno quotidiano è rivolto a promuovere l’empowerment femminile attraverso iniziative di formazione, mentoring e sensibilizzazione. Ma è necessario un cambio di paradigma cultuale più ampio: solo con una vera cultura di genere possiamo abbattere gli ostacoli che ancora oggi limitano l’accesso delle donne ai ruoli di leadership”, conclude Picca Bianchi.