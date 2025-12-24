USA, richieste sussidi disoccupazione scendono a 214 mila unità

(Teleborsa) - Scendono, contro attese per un valore invariato, le. Nella settimana al 20 dicembre, i "claims" sono risultati pari a 214 mila unità, in diminuzione di 10.000 unità rispetto alle 224 mila della settimana precedente (rivisto da 216 mila) e rispetto alle 224 mila unità attese.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 216.750 unità, in calo di 750 unità rispetto nella settimana precedente (217.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 13 dicembre, lesi sono attestate a 1.923.000, in incremento di 38.000 dal dato rivisto della settimana scorsa.