Hewlett Packard Enterprise delude con la guidance, titolo crolla

Hewlett Packard Enterprise

società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende

Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - A piccoche presenta un pessimo -15,09%.La multinazionale ha battuto le attese nel primo trimestre del 2025, ma non ha convinto gli analisti con la guidance peggiorata a causa dei costi di una ristrutturazione che comporterà il taglio di 2.500 posti di lavoro nell'arco di 12-18 mesi.Nei tre mesi allo scorso 31 gennaio, HPE ha registrato un utile per azione rettificato in rialzo da 48 a 49 centesimi di dollaro, tuttavia inferiore ai 50 centesimi del consensus. Isono saliti del 16% annuo a 7,9 miliardi di dollari, in questo caso sopra ai 7,8 miliardi stimati dagli analisti.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,02 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,46. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,79.