Canada, Carney prende il testimone da Trudeau: fronteggerà Trump e i dazi

(Teleborsa) - L'economista, ex governatore della Bank of England (2013-2020) e della Bank of Canada (2008-2013) statr, al posto dell'attuale leader Justin Trudeau.Carney si è aggiudicato, confermando una vittoria schiacciante sulla rivale Chrystia Freeland. L'esito della votazione è stato annunciato dopo il, che ha messo in guardia i suoi sostenitori dai rischi che gravano sul Paese e sull'economia mondiale. "Ci troviamo di fronte a una sfida esistenziale", ha avvertito il Premier, facendo riferimento a Trump ed alle minacce contro la libertà.Ora,e prepararsi ad affrontare, in primis lae poi il rischio che il Canada diventi il 51esimo Stato USA a causa delle velleità espansionistiche del Presidente americano."La posta in gioco è alta. Abbiamo fatto di questo Paese il più grande al mondo e ora il nostro vicino ci vuole. Non accadrà", ha affermato il neoeletto Premier., l'ex banchiere centrale non è apparso, etichettandolo con l'appellativo, il cattivo della saga Harry Porter.Nel programma elettorale di Carney, da buon banchiere centrale, c'è tanta economia, partire dale dal riequilibrio dei prezzi grazie alla costruzione di nuove case. Spazio anche ai nuovie ad un aumento dei, anche se il periodo storico non è facile ed il Canada è già in recessione.