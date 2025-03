Vino: la fine del conflitto in Ucraina offrirebbe una ripresa del 20% delle esportazioni

(Teleborsa) - Lapotrebbe rappresentare un'importante opportunità per il settore vinicolo italiano, favorendo una significativa ripresa delle esportazioni verso questi mercati. Secondo i dati dell'sui trend dell'export di vini italiani nel mondo, la fine della guerra favorirebbe unnel giro di pochi mesi. Prima del conflitto, nel 2021, l'Italia esportava vino in Russia perregistrando un incremento del 18% rispetto all'anno precedente, mentre le esportazioni verso l'Ucraina ammontavano a 56 milioni di euro, con una crescita del 200% negli ultimi cinque anni.Durante il conflitto, nonostante le difficoltà logistiche e le sanzioni,. Nel 2022, le esportazioni sono cresciute di circa il 15%, con i vini frizzanti che hanno rappresentato oltre la metà delle vendite. Tuttavia, l'Ucraina ha subito una contrazione delle importazioni di vino italiano, con una diminuzione del 35,5% nel 2022, attestandosi a 35,8 milioni di euro. Con la fine del conflitto, secondo EFI, prima realtà italiana di export management del settore vinicolo, la, consentendo all'Italia di riconquistare le quote di mercato perse e rafforzare la propria presenza nell'Europa orientale.Oltre a Russia e Ucraina, lache, negli ultimi anni, hanno dimostrato un forte potenziale di sviluppo.: pur essendo un mercato più piccolo, ha registrato una crescita costante e secondo Osservatorio EDOARDO FREDDI INTERNATIONAL sui trend dell'export di vini italiani nel mondo potrebbe espandersi a un ritmo del 20-25% annuo.: la sua economia in forte espansione ha portato a un incremento delle importazioni di vino italiano del 25% negli anni pre-conflitto.: emergente come destinazione per i vini di fascia premium, con un potenziale stimato tra 10 e 15 milioni di euro annui.sui trend dell'export di vini italiani nel mondo, ha così commentato: "Tuttavia, la ripresa delle esportazioni non sarà immediata né priva di sfide. Le aziende italiane dovranno affrontare la ricostruzione delle reti di distribuzione, in parte smantellate a causa della guerra, e adattarsi a nuove normative doganali e sanitarie che potrebbero emergere nel periodo post-bellico. Inoltre,con una corsa generale alla riconquista delle quote di mercato. Per avere successo in questo scenario in evoluzione, le aziende vinicole italiane dovranno puntare su flessibilità nei formati, capacità di adattarsi ai gusti locali, e strategie di marketing digitale innovative per riconnettersi con i consumatori e rafforzare la propria posizione nei mercati chiave. Un approccio strategico e dinamico potrebbe trasformare la ripresa in una vera opportunità di crescita per il vino italiano a livello internazionale".