Eventi e scadenze dell'11 marzo 2025

Lunedì 10/03/2025

Martedì 11/03/2025

3D Systems

Banca Popolare di Sondrio

Banco di Desio e della Brianza

Cementir

Dexelance

ERG

Esprinet

Fineco

Groupon

Leonardo

Matica Fintec

Safilo

Saipem

WIIT

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riunione informale dei ministri della Ricerca a Varsavia- European University Institute, Firenze - Convegno organizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con la Florence School of Banking and Finance (FBF) dello European University Institute. Questa conferenza riunisce accademici, responsabili politici e industrie. Partecipa Paolo Angelini, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- Pubblica l'outlook sull'energia- L'economia italiana in breve; Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Palais des Festivals, Cannes - Fiera internazionale di riferimento per i settori real estate, edilizia e immobiliare, che riunisce investitori, sviluppatori, urbanisti, architetti e altri professionisti del real estate per discutere le ultime tendenze di mercato, presentare progetti innovativi e favorire opportunità di business globali- Auditorium Parco della Musica, Roma - 12ª edizione del grande appuntamento annuale dei consulenti finanziari, ideato da ANASF. Interverranno, tra gli altri, il presidente Luigi Conte e il sottosegretario Ministero economia e finanze, Federico Freni. Parteciperanno esponenti del mondo politico, istituzionale finanziario e accademico- Auditorium della Tecnica, Roma - Evento di In Fieri, organizzato da Mirumir che promuove il dibattito sullo stato e sulle prospettive dell'energia geotermica, stimolando il confronto fra istituzioni, ricerca, industria, professionisti e territori. Interverranno, tra gli altri, Paolo Angelini (Amministratore Unico In Fieri) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin- Veronafiere - 4ª edizione della grande fiera punto di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario09:00 -- Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - Conferenza sulla Corporate Governance organizzata da Assonime con l'OECD, dedicata quest'anno a "Corporate Governance and Capital Market for competitive and sustainable Europe". Parteciperanno, oltre a una rappresentanza di istituzioni ed imprese italiane ed europee, il Sottosegretario Federico Freni, Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary-General OECD e Ugo Bassi, ?Direttore DG FISMA della Commissione Europea15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontrerà il Primo Ministro del Regno di Danimarca, Mette Frederiksen, a Palazzo Chigi- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2024- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio 2024 e aggiornamento Piano Industriale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2024