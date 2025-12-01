Milano 16:10
43.122 -0,54%
Nasdaq 16:10
25.307 -0,50%
Dow Jones 16:10
47.520 -0,41%
Londra 16:10
9.717 -0,04%
Francoforte 16:10
23.609 -0,96%

Dexelance, informativa sul buyback

Azioni proprie, Finanza
Dexelance, informativa sul buyback
(Teleborsa) - Dexelance, gruppo industriale diversificato attivo nel design, luce e arredamento, ha comunicato di aver acquistato tra il 17 e il 21 novembre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 9.570 azioni ordinarie (pari allo 0,036% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,6200 euro, per un controvalore pari a 53.783,16 euro.

A seguito delle operazioni finora effettuate, al 21 novembre Dexelance deteneva 476.990 azioni proprie, pari all'1,771% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il Gruppo dell'arredamento di alta gamma, che si attesta a 5,6 euro.




Condividi
```