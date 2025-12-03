Dexelance, acquistate azioni proprie per oltre 88 mila euro

Dexelance

Gruppo dell'arredamento di alta gamma

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato attivo nel design, luce e arredamento, ha comunicato di avertra il 24 e il 28 novembre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente(pari allo 0,059% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,5874 euro, per unpari aA seguito delle operazioni finora effettuate, al 28 novembre Dexelance deteneva 492.848 azioni proprie, pari all'1,8304% del capitale sociale.In Borsa, intanto, amplia il margine di guadagno il, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 5,6 euro.