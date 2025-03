Milano, chiuse indagini su attivazione illecita di servizi di telefonia: business milionario

TIM

Reply

(Teleborsa) - La Procura della Repubblica di Milano ha comunicato che è in corso di notificazione l'avviso di(in concorso con altre 3 persone per le quali la rispettiva posizione era già stata definita con patteggiamento) per il reato diTramite attività di perquisizione, ispezioni informatiche e innovative tecniche di analisi sviluppate nel tempo sono stati ricostruiti i passaggi attraverso i quali gli utenti dell'operatore telefonicosi sono visti addebitare, per il periodo 2017/2020,sul proprio dispositivo mobile. Nello specifico, le investigazioni hanno disvelato come fosse sufficiente visitare una pagina web con il proprio cellulare, talvolta con l'inganno di fraudolenti banner pubblicitari, per ritrovarsi istantaneamente - senza far nulla - abbonati a servizi (di regola afferenti a giochi o suonerie) che prevedono il pagamento di un canone settimanale di 5 euro.Un(Conlent Service Provider titolari dei servizi VAS, tra i quali anche una società spagnola) che ha tratto ulteriore profitto anche dalle attivazioni su schede SIM usate tra macchine per lo scambio di dati, senza intervento umano.A seguito di consulenza tecnica e contabile è stato possibile calcolare - al netto dell'IVA - anche i profitti conseguiti sia dall'operatore telefonico (pari a 102.593.688,96 euro per TIM) sia dagli HUB tecnologici/aggregatori di CSP (pari a 12.030.557,53 euro per Engineering e 2.910.424,14 euro per): ed infatti eradi quanto addebitato all'utente, per poi trasferire al CSP la residua parte.Il filone investigativo, pur connotandosi per peculiari elementi di prova,dalle quali era emerso analogo sistema di frode a danno degli utenti dell'operatore telefonico WindTre, con il coinvolgimento di altre società CSP/HUB tecnologici, si legge in una nota firmata dal Procuratore della repubblica Marcello Viola.Le persone sottoposte alle indagini (tra le quali, all'epoca dei fatti, 2 dipendenti di TIM, 5 dipendenti di Engineering e 1 dipendente di Reply, tutti nelle rispettive qualità di referenti per i servizi VAS delle società o comunque aventi un ruolo, anche tecnico, in tale specifico settore) sono da ritenersi