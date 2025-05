Borse europee in rialzo. A Milano svetta Leonardo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. I mercati sono saliti negli scorsi giorni grazie alla tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti, ma restanocon la Cina e di dettagli su ulteriori accordi con altri paesi dopo quello siglato con la Gran Bretagna. Non va dimenticato che i dazi sono ancora molto più alti rispetto a prima che Trump iniziasse la sua crociata sul commercio, i più alti dagli anni '30.Sul, stamattina ini dati di contabilità nazionale del primo trimestre hanno rivelato un calo del PIL più netto del previsto, con una domanda esterna in calo e consumi stagnanti. Inl'inflazione di aprile è stata rivista al ribasso (+1,9% su base annua). Inoltre, è aumentato più delle attese il surplus della bilancia commerciale dell'nel mese di marzo, grazie soprattutto all'export verso gli USA.Sul fronte delle banche centrali, il discorso deldi ieri non è stato rassicurante. Ha indicato che i tassi di interesse a lungo termine dovranno probabilmente essere più elevati con l'evoluzione dell'economia e i continui aggiustamenti delle politiche e che "potremmo entrare in un periodo di shock dell'offerta più frequenti e potenzialmente più persistenti, una sfida difficile per l'economia e le banche centrali".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,12. Crollo dell'(-1,97%), che ha toccato 3.177,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,78 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +97 punti base, con ilche si posiziona al 3,51%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,53%,avanza dello 0,41%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,56%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,57%, portandosi a 43.083 punti. Poco sopra la parità il(+0,7%); sulla stessa linea, positivo il(+0,86%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,02%. Decolla, con un importante progresso del 3,80%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,24%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,07%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.Tentenna, che cede lo 0,86%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.del FTSE MidCap,(+8,17%),(+7,86%),(+5,05%) e(+3,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,90%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,55%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%.