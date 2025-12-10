Milano
16:56
43.385
-0,44%
Nasdaq
16:56
25.535
-0,52%
Dow Jones
16:56
47.703
+0,30%
Londra
16:56
9.661
+0,20%
Francoforte
16:56
24.083
-0,33%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 17.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Si muove in ribasso l'indice dei servizi di consumo italiano a Piazza Affari
Si muove in ribasso l'indice dei servizi di consumo italiano a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
10 dicembre 2025 - 17.00
Il
Comparto servizi di consumo a Piazza Affari
crolla dell'1,84%, scendendo fino a 26.459,75 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: flessione controllata per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: scatto rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: al centro degli acquisti l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: calo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(307)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary
-1,88%
Altre notizie
Piazza Affari: performance negativa per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto