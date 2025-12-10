Milano 16:56
43.385 -0,44%
Nasdaq 16:56
25.535 -0,52%
Dow Jones 16:56
47.703 +0,30%
Londra 16:56
9.661 +0,20%
Francoforte 16:56
24.083 -0,33%

Si muove in ribasso l'indice dei servizi di consumo italiano a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari crolla dell'1,84%, scendendo fino a 26.459,75 punti.
