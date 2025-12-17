Milano
12:10
44.280
+0,66%
Nasdaq
16-dic
25.133
0,00%
Dow Jones
16-dic
48.114
-0,62%
Londra
12:10
9.851
+1,71%
Francoforte
12:09
24.088
+0,05%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 12.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Indice IFO in dicembre
Germania, Indice IFO in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
17 dicembre 2025 - 10.10
Germania,
Indice IFO in dicembre pari a 87,6 punti
, in calo rispetto al precedente 88 punti (la previsione era 88,2 punti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Germania, Indice IFO in novembre
Germania, indice IFO dicembre delude attese a 87,6 punti
Germania, Indice ZEW in dicembre
Germania, Indice GFK in dicembre
Altre notizie
Germania, indice IFO peggiora a novembre a 88,1 punti
Appuntamenti macroeconomici del 17 dicembre 2025
Germania, indice Zew aumenta oltre le attese a 45,8 punti a dicembre
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 24 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 dicembre 2025
Indice NAHB USA in dicembre
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto