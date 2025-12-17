Milano 12:10
Germania, Indice IFO in dicembre

Germania, Indice IFO in dicembre pari a 87,6 punti, in calo rispetto al precedente 88 punti (la previsione era 88,2 punti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
