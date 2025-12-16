Pesante sul mercato di Piazza Affari Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

Leonardo

principale indice della Borsa di Milano

contractor italiano nel settore Difesa

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -4,28%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 45,61 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 46,86. L'indebolimento delè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 45,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)