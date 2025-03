Dazi, Prandini (Coldiretti): rischio significativo, si apra confronto con gli Usa

(Teleborsa) - Il presidente nazionale di, ha dichiarato che "il rischio sui dazi è sicuramente significativo, può penalizzare alcune delle nostre filiere". Prima dell'inizio dellaorganizzata a Parma dalla principale organizzazione degli imprenditori agricoli, Prandini si è detto preoccupato per le possibili ripercussioni delletra Unione Europea e Stati Uniti. "Noi continuiamo ad insistere in termini di interlocuzione con le istituzioni nazionali ed europee perché non si cada nelle provocazioni di rispondere ai dazi con i dazi", ha aggiunto Prandini, invitando invece a "creare canali diche puntino a valorizzare quello che deve essere un rapporto, un confronto con gli Stati Uniti".Il presidente di Coldiretti ha sottolineato l'importanza di un'"insieme agli Stati Uniti, per guardare a uno scenario globale", evidenziando come entrambe le parti abbiano "tutto l'interesse nel camminare sulla stessa strada e valorizzare e difendere quelli che sono anche gli interessi dei nostri cittadini e dei nostri produttori".